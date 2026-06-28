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SHMÚ: Výstrahy pred teplotami sú na nedeľu vydané pre celé Slovensko
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Autor TASR
Bratislava 28. júna (TASR) - Na celom Slovensku platia v nedeľu výstrahy pred horúčavami. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 33 stupňov Celzia. Na západe a juhu krajiny, ale aj v niektorých lokalitách na východe môže byť nad 38 stupňov Celzia. Výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa sú vydané v nedeľu na čas od 11.00 h do 20.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha tretieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Trenčianskeho kraja. Platí aj pre okresy, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica, Michalove, Sobrance aj Trebišov. V týchto lokalitách sa očakáva maximálna teplota vzduchu nad 38 stupňov Celzia.
Výstraha druhého stupňa sa zase bude týkať takmer celého Banskobystrického, Košického, Prešovského kraja a viacerých okresov v Žilinskom kraji. Teplota tam môže dosiahnuť viac ako 35 stupňov Celzia. Prvostupňová výstraha platí pre okresy Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. V týchto lokalitách hrozí teplota vyššia ako 33 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Výstraha tretieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Trenčianskeho kraja. Platí aj pre okresy, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica, Michalove, Sobrance aj Trebišov. V týchto lokalitách sa očakáva maximálna teplota vzduchu nad 38 stupňov Celzia.
Výstraha druhého stupňa sa zase bude týkať takmer celého Banskobystrického, Košického, Prešovského kraja a viacerých okresov v Žilinskom kraji. Teplota tam môže dosiahnuť viac ako 35 stupňov Celzia. Prvostupňová výstraha platí pre okresy Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. V týchto lokalitách hrozí teplota vyššia ako 33 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.