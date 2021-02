SHMÚ zaznamenal veľké regionálne rozdiely v mesačných úhrnoch zrážok

Bratislava 2. februára (TASR) - V januári okrem výraznej premenlivosti teploty vzduchu boli zaznamenané aj veľké regionálne rozdiely v mesačných úhrnoch zrážok. Menej zrážok bolo v tomto zimnom mesiaci na Spiši. Na sociálnej sieti na to poukázal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Napríklad v Gánovciach (okres Poprad) dosiahol mesačný úhrn zrážok len 29 milimetrov. Ešte nižší ako v Gánovciach bol mesačný úhrn zrážok na Záhorí, v Kuchyni na letisku, a to iba 28 milimetrov. "Toto je už v týchto západných oblastiach Slovenska menej, ako predstavuje januárový dlhodobý priemer," skonštatoval SHMÚ.



Určité regióny Slovenska mali v januári, naopak, nadnormálne mesačné úhrny zrážok. Týkalo sa to niektorých častí stredného Slovenska, ale aj krajného východu krajiny.



Napríklad v Banskej Bystrici dosiahol mesačný úhrn zrážok 89 milimetrov, čo bolo približne o 50 percent viac, ako tam predstavuje dlhodobý priemerný mesačný úhrn zrážok v januári za obdobie 1981 - 2010. "Ešte nápadnejšie boli tieto kladné odchýlky na krajnom východe Slovenska, napríklad v Kamenici nad Cirochou, kde v januári dosiahol mesačný úhrn zrážok 86 milimetrov, čo bolo o 52 milimetrov viac v porovnaní s dlhodobým priemerným mesačným úhrnom zrážok, takže tam zaznamenali až 253 percent obvyklého množstva zrážok v tomto mesiaci," dodal SHMÚ.