SHMÚ zvýšil výstrahu pred búrkami na druhý stupeň

Bratislava 29. júna (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšil na pondelok výstrahu pred búrkami na druhý stupeň pre Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj. Pre zvyšok Slovenska platí výstraha prvého stupňa. Meteorológovia o tom informujú na svojom webe.



Výstraha druhého stupňa platí pre uvedené okresy od 10.00 h. S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi od 30 do 50 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou od 70 do 110 kilometrov za hodinu. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," doplnil SHMÚ.



Pri búrkach s prvým stupňom intenzity platí, že môžu byť spojené s krátkodobými, ale intenzívnymi lejakmi. Úhrny môžu dosiahnuť od 20 do 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť od 65 do 85 kilometrov za hodinu.



Výstrahy platia s výnimkou Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja až do polnoci.