Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 5. september 2026
< sekcia Slovensko

SHMÚ:Na severe Slovenska naďalej platia výstrahy pred vetrom na horách

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR poukázal, že silný vietor môže spôsobiť úrazy vzniknuté pádom alebo zasiahnutím objektom či vetvou zo stromu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. septembra (TASR) - Na severe Slovenska v sobotu naďalej platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). ich vyhlásil v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Informoval o tom na svojom webe.

Výstrahy platia predbežne do nedeľného (6. 9.) rána. Meteorológovia očakávajú miestami rýchlosť vetra v nárazoch do 135 kilometrov za hodinu.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ uviedol ústav.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR poukázal, že silný vietor môže spôsobiť úrazy vzniknuté pádom alebo zasiahnutím objektom či vetvou zo stromu. Odporúča vyhľadať úkryt a ostať tam, pokým sa situácia neupokojí a bude bezpečné miesto úkrytu opustiť. „Ohrozenou skupinou sú predovšetkým turisti, ľudia pracujúci v lese,“ poukázal ÚVZ.
.

Neprehliadnite

STRIEBRO: Mintálová skončila v Paríži druhá v K1

KOMENTÁR J. HRABKA: Ústava a politici

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal september?