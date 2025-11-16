Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SHMÚ:Na viacerých miestach Slovenska sa môže v nedeľu ráno tvoriť hmla

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - V niektorých lokalitách Slovenska treba v nedeľu ráno rátať s hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Tvoriť sa môže vo viacerých okresoch Bratislavského, Banskobystrického a Žilinského kraja. Meteorológovia preto pre dané územia vydali výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
