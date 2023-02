Popoludní začína od severu cez územie SR postupovať studený front

Bratislava 19. februára (TASR) - V nedeľu popoludní začína od severu cez územie Slovenska postupovať studený front frontálnej vlny. Je oblačno až zamračené, len ojedinele je prechodne zmenšená oblačnosť. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Zrážky sa vyskytujú najmä v severnej polovici územia a presúvajú sa smerom na juh. "Je aj veterno, a to najmä na juhozápade, pod Tatrami a na horách. Na juhu je ešte veľmi teplo, a to až okolo 15 stupňov Celzia, naopak, na severe výrazne chladnejšie," uviedli meteorológovia.



V priebehu popoludnia očakáva SHMÚ výskyt zrážok na viacerých miestach. "Prevažovať bude dážď alebo prehánky, pričom snežiť bude spočiatku len vo vysokých horských polohách. Výnimočne môže aj zahrmieť a teda sa vyskytnúť búrka," poznamenali meteorológovia. Stále bude veterno, pričom vietor môže prechodne zosilnieť najmä pri prehánkach či prechode čiary studeného frontu. "Za frontom sa začne od severu výrazne ochladzovať a hranica sneženia klesne do večera na severe na okolo 500 metrov nad morom," uzavrel SHMÚ.