Slovensko čaká mrazivá noc, miestami bude štrnásť stupňov pod nulou

Bratislava 8. marca (TASR) – Slovensko čaká opäť mrazivá noc. Teplota klesne na mínus tri až mínus osem stupňov Celzia. V údoliach miestami na mínus deväť až -14 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Územie Slovenska začína podľa meteorológov ovplyvňovať studený front, ktorý je spojený s tlakovou nížou so stredom nad európskym Ruskom. "Zrážkovo sa prejavuje už teraz na severe nášho územia, kde na viacerých miestach sneží. Zrážky na ňom sú a budú aj na severe pomerne slabé a pripadne maximálne do päť centimetrov nového snehu," spresnil SHMÚ.



Pri postupe na juh bude studený front zrážkovo slabnúť a v južnej polovici Slovenska očakávajú meteorológovia v pondelok zrážky len ojedinele.