< sekcia Slovensko
SHMÚ:V niektorých okresoch Slovenska treba vo štvrtok počítať s vetrom
Výstrahy pred vetrom vstúpia do platnosti o polnoci a platiť budú predbežne do 7.00 h.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. novembra (TASR) - V niektorých okresoch Slovenska, najmä na Záhorí a severe, treba vo štvrtok (20. 11.) počítať s vetrom, a to aj na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Výstrahy pred vetrom na horách ústav vyhlásil pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 kilometrov za hodinu. Predbežne by mali platiť od 5.00 h do 14.00 h.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Výstrahy pred vetrom vstúpia do platnosti o polnoci a platiť budú predbežne do 7.00 h. Vyhlásené boli pre okresy Skalica, Senica a Myjava. V nárazoch tam treba počítať s rýchlosťou vetra 65 až 70 kilometrov za hodinu.
Výstrahy pred vetrom na horách ústav vyhlásil pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 kilometrov za hodinu. Predbežne by mali platiť od 5.00 h do 14.00 h.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Výstrahy pred vetrom vstúpia do platnosti o polnoci a platiť budú predbežne do 7.00 h. Vyhlásené boli pre okresy Skalica, Senica a Myjava. V nárazoch tam treba počítať s rýchlosťou vetra 65 až 70 kilometrov za hodinu.