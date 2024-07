SHMÚ:Vlna horúčav je znesiteľnejšia ako predošlé vzduch je totiž suchý

Bratislava 27. júla (TASR) - Napriek vysokej teplote je táto vlna horúčav znesiteľnejšia ako tie predošlé, pri ktorých bolo dusno. Vzduch je totiž suchý, navyše na západe je aj dosť veterno. Na celom území SR je pritom slnečno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) to uviedol na sociálnej sieti.



"Tlaková výš so stredom nad Rumunskom zabezpečila v celej karpatskej oblasti len minimum oblačnosti a je tak všade slnečno. Zároveň po okraji tejto výše do našej oblasti zosilnel prílev teplého tropického vzduchu od juhozápadu," poznamenal ústav.



Ako doplnil, teplota na niekoľkých staniciach na juhozápade Slovenska dosiahla 35 stupňov Celzia. Hodnoty tlaku vodnej pary sú v sobotu podľa SHMÚ na úrovni väčšinou 12 až 16 hektopascalov. "Akurát na krajnom juhozápade je to 18 až 19, teda v tejto časti územia je ojedinele dusno," dodal.