Poslanec Šíbl čítal v pléne pozmeňujúci návrh takmer 2 hodiny

Bratislava 3. novembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Jaromír Šíbl (OĽANO) si vyslúžil od kolegov nominácie na medailu za čítanie, či dokonca "na Oscara". V stredu totiž takmer dve hodiny čítal v pléne pozmeňujúci návrh k reforme národných parkov. Za svoj recitál si vyslúžil aj potlesk od kolegov.



Poslanci však nie vždy jeho výkon ocenili pozornosťou a začali vyrušovať i zabávať sa. Podpredseda snemovne Milan Laurenčík (SaS) ich preto napomenul. Pohrozil im, že ak Šíbla v prejave pomýlia, bude celý návrh čítať odznova ďalšie hodiny.



Šíbl po prvý raz vystúpil s pozmeňujúcim návrhom už v utorok (2. 11.). Napriek tomu, že jeho prednes trval pomerne dlhý čas, neprečítal všetko technicky správne od slova do slova. Prejav preto musel zopakovať. V stredu si už dával pozor na to, ako návrh prednesie a či prečíta každú bodku a čiarku. Čítal preto pomaličky, s jasnou artikuláciou a dôrazom.



"Sme poučení, ako treba čítať poslanecké pozmeňujúce návrhy. Dostaneš medailu čítania pozmeňovacích návrhov," reagovala Anna Zemanová (SaS), ktorá vyzdvihla jeho hrdinský výkon.



Vladimír Zajačik (OĽANO) svojho priateľa dokonca navrhol na prestížne ocenenie Oscar. Je presvedčený, že Šíbla už nik neprekoná. "To bol tak technicky prečítaný text, ako by sa mali všetky pozmeňujúce návrhy čítať," zhodnotil povznesene.



S pozitívnym hodnotením zrejme nesúhlasil Patrick Linhart (Sme rodina). S humorom podotkol, že návrh by prečítal záživnejšie aj "Google translator".