< sekcia Slovensko
Šiestich obvinených v rámci operácie Linea prepustili na slobodu
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky obvinil v rámci medzinárodnej operácie Linea desať osôb. Ide o sedem Slovákov a troch Maďarov.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 31. októbra (TASR) - Šiestich obvinených v rámci medzinárodnej protidrogovej akcie Linea prepustili zo zadržania na slobodu. Rozhodol o tom Mestský súd Bratislava I. Prokurátor podal proti rozhodnutiu sťažnosť. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
„Podľa sudcu pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I je dôvodnosť trestného stíhania, nevzhliadol však dôvody takzvanej preventívnej väzby. Proti rozhodnutiu podal prokurátor sťažnosť, o ktorej bude Krajský súd Bratislava rozhodovať na verejnom zasadnutí dňa 11. novembra,“ uviedol Adamčiak.
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky (NPJ) obvinil v rámci medzinárodnej operácie Linea desať osôb. Ide o sedem Slovákov a troch Maďarov. Šesť obvinených skončilo vo väzbe, čaká sa tiež na vydanie ďalších osôb zo zahraničia. Prípad súvisí s vlaňajším zaistením kokaínu v hodnote viac ako 175 miliónov eur v Dominikánskej republike.
„Podľa sudcu pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I je dôvodnosť trestného stíhania, nevzhliadol však dôvody takzvanej preventívnej väzby. Proti rozhodnutiu podal prokurátor sťažnosť, o ktorej bude Krajský súd Bratislava rozhodovať na verejnom zasadnutí dňa 11. novembra,“ uviedol Adamčiak.
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky (NPJ) obvinil v rámci medzinárodnej operácie Linea desať osôb. Ide o sedem Slovákov a troch Maďarov. Šesť obvinených skončilo vo väzbe, čaká sa tiež na vydanie ďalších osôb zo zahraničia. Prípad súvisí s vlaňajším zaistením kokaínu v hodnote viac ako 175 miliónov eur v Dominikánskej republike.