Sieť nemocníc Svet zdravia zaočkuje do soboty takmer 3000 zdravotníkov

Michalovce 7. januára (TASR) – Sieť nemocníc Svet zdravia začala vo štvrtok s očkovaním svojich zamestnancov. Do soboty (9. 1.) by vo svojich 14 lôžkových zdravotníckych zariadeniach rada zaočkovala vyše 2800 ľudí. Zároveň sa tri nemocnice pripravujú na budúcu funkciu distribučných vakcinačných centier. Pre TASR to potvrdil hovorca súkromného poskytovateľa Tomáš Kráľ.



"Počas dvoch dní zaočkujeme 410 zdravotníkov, čím pokryjeme primárne potreby ochrany drvivej väčšiny personálu," uviedol riaditeľ nemocnice v Michalovciach Marián Haviernik s tým, že v zariadení evidujú o očkovanie zo strany zdravotníkov "vysoký záujem". Má prameniť z ich skúsenosti s regionálnou epidémiou osýpok v roku 2018.



Podľa generálneho riaditeľa siete Vladimíra Dvorového má o očkovanie aktuálne "napriek dobrovoľnosti či už prekonanému ochoreniu" záujem nadpolovičná väčšina všetkých zamestnancov siete nemocníc.



Nemocnica v Michalovciach má byť zároveň najväčším vakcinačným centrom súkromného poskytovateľa. "Má pripravených päť ambulancií, ktoré budú neskôr slúžiť aj pre širokú verejnosť," doplnil Kráľ s tým, že ďalšími dvoma nemocnicami, ktoré budú slúžiť aj ako distribučné vakcinačné centrá, sú zariadenia v Humennom a Rožňave. Ako dodal, do konca januára majú byť do týchto zariadení dodané špeciálne mraziace boxy, ktoré budú schopné skladovať vakcíny pri extrémnych mínusových teplotách.



Nemocnice siete Svet zdravia, v ktorých začínajú s vakcináciou zdravotníkov proti ochoreniu COVID-19, sú v mestách Michalovce, Humenné, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov, Vranov nad Topľou, Svidník, Košice, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Topoľčany, Partizánske, Galanta a Dunajská Streda.