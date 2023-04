Šikuta: Asistenti prispievajú na najvyšších súdoch k skráteniu konaní

Bratislava 30. apríla (TASR) - Najlepší spôsob, ako skrátiť dĺžku konania na najvyšších súdoch, je zvýšenie počtu asistentov sudcov. Predseda NS SR Ján Šikuta to uviedol v rámci piatkového (28. 4.) stretnutia predsedov najvyšších súdov krajín V4 v Tomášove (okres Senec).



Šikuta považuje činnosť asistentov sudcov za nenahraditeľnú. "Ide o koncepčnú a systémovú prácu pri výkone súdnictva, analýzu podaní doručených súdu a vypracovanie odborných stanovísk k týmto podaniam, prípravu písomných rozhodnutí či sledovanie a skúmanie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora Európskej únie a Ústavného súdu," priblížil predseda NS SR vo vyjadrení, ktoré sprostredkovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.



Témou kolokvia bol aj výber sudcov na najvyššie súdy. "Rozhodovanie súdov totiž nie je podmienené len správnym nastavením legislatívy, ale predovšetkým ľudským prvkom, ktorým je osoba samotného sudcu, ako aj jeho asistenta," podotkla hovorkyňa.



Podpredsedníčka NS SR Andrea Moravčíková v tejto súvislosti zdôraznila, že na to, aby sa človek stal dobrým sudcom, musí v sebe integrovať kombináciu vedomostí, zručností a osobnostných vlastností. Okrem vynikajúcich právnych znalostí, schopnosti analyticky a kriticky myslieť je podľa nej nevyhnutná silná etická a morálna výbava.



Pripustila, že neexistuje jeden najlepší model výberu sudcov najvyšších súdov. "Existuje však podľa nej niekoľko spoločných zásad, ktoré sa považujú za dôležité pri výbere sudcov, a to otvorený transparentný výber na základe kvalifikácie, skúseností a kompetencií, nie na základe politických alebo iných hľadísk, s akcentovaním ich nezávislosti," dodala hovorkyňa.