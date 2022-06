Šikuta: Chýba prísľub na financovanie rekonštrukcie budovy NS

Bratislava 20. júna (TASR) – Financovanie rekonštrukcie budovy Najvyššieho súdu (NS) SR z plánu obnovy zatiaľ nie je isté. Šéf NS Šikuta nemá podľa svojich slov prísľub financovania. Návrat do sídelnej budovy na Župnom námestí v Bratislave považuje za prioritu, momentálne súd funguje v štyroch budovách.



"Ocitli sme sa v pasci. Zo Župného námestia sme sa vysťahovali, lebo sme s rekonštrukciou dlhodobo počítali. Nemôžeme pokračovať v prácach a súťaži, keď nevieme, odkiaľ a či dostaneme peniaze," povedal Šikuta na pondelkovom stretnutí s novinármi.



Je podľa neho nevýhodné, aby dlhodobo zotrval súčasný stav, keď súd funguje v nájomných priestoroch. Priblížil, že nájom stojí ročne približne 861.000 eur. Hovorí tiež o problémoch s logistikou. S otázkami sa preto obrátil na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú.



Priblížil, že budova na bratislavskom Župnom námestí, z ktorej sa súd na začiatku roka vysťahoval, nespĺňa technické a energetické normy. "Charakter budovy je špecifický. Nechcete pracovať v budove, kde sa trápite. Ideálne by bolo ponechať to na súťaž," podotkla podpredsedníčka NS SR Andrea Moravčíková. Rekonštrukcia by si mala podľa predbežných odhadov vyžadovať približne 25 miliónov eur.



Trestné kolégium funguje na Panónskej ceste podľa jeho predsedu Františka Moznera v krízovom režime. "Autoritu súdu vytvára aj jeho sídlo. Pojednávania majú byť dôstojné," zdôraznil.