Šikuta, Naď, Žilinka a Karas odmietajú návrh živnosti na právne služby

Bratislava 28. januára (TASR) – Najvyšší predstavitelia viacerých justičných inštitúcií odmietajú poslanecký návrh Petra Kremského (OĽANO) umožňujúci vznik živnosti na poskytovanie právnych služieb. Na spoločnom stretnutí sa na tom zhodli predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď, generálny prokurátor Maroš Žilinka a predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Viliam Karas.



"Zásadne nesúhlasíme s tým, aby bol popri advokácii vytvorený paralelný systém poskytovateľov právnych služieb formou živnosti. Ide o krok proti zabezpečeniu kvality a etiky pri poskytovaní právnych služieb občanom. Navrhovanú zmenu považujeme za nedôvodnú a odmietame ju ako celok," uviedli v spoločnom vyhlásení, ktoré TASR poskytla hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.



Kremský chce cez novelu živnostenského zákona, ktorou by sa zmenil aj zákon o advokácii, zaviesť nový typ viazanej živnosti - právne poradenstvo. Odôvodnil to zlepšením prístupu ľudí i právnických osôb k právnej pomoci či zvýšením transparentnosti poskytovaných služieb. Právni poradcovia by mohli podľa návrhu poskytovať právne rady, spisovať listiny o právnych úkonoch, spracúvať právne rozbory, robiť právne poradenstvo či konzultačnú činnosť v oblasti tvorby práva. Stačiť by im na to malo vyštudovať vysokú školu v odbore právo.