Šikuta: ÚS je orgánom s obrovskou možnosťou vplývať na charakter štátu

Bratislava 22. februára (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR je orgánom verejnej moci s obrovskou možnosťou vplývať na charakter štátu. Rozhoduje o množstve otázok zásadného významu, zďaleka nie iba politických, ale aj ekonomických, sociálnych, národných či náboženských. Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta to povedal v stredu počas osláv 30. výročia začiatku činnosti Ústavného súdu SR.



"Verím, že Ústavný súd bude počas nadchádzajúcich desaťročí a storočí naďalej plniť svoju funkciu nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti tak zodpovedne, ako to bolo doteraz. Že bude kvalitou svojej rozhodovacej činnosti neustále napredovať pri plnení svojho jedinečného a nezameniteľného poslania," zdôraznil Šikuta v rámci príhovoru v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave.



Dynamika rozhodovacej činnosti Ústavného súdu je podľa jeho slov dlhodobo a stabilne vysoká i plynulá. "Jej dôsledkom do budúcna by mala byť všeobecná akceptovateľnosť rozhodnutí všetkými účastníkmi konania vrátane najvyšších funkcionárov orgánov verejnej moci SR," podotkol. Poukázal na to, že viacerí sudcovia Ústavného súdu predtým dlhodobo pôsobili na Najvyššom súde.



Šéf Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď uviedol, že ústavné súdnictvo v modernom ponímaní vzniklo na území súčasného Slovenska v roku 1920. Zdôraznil, že kľúčovým poslaním Ústavného súdu je právna ochrana predovšetkým ľudských práv a základných slobôd. "Tiež zabezpečenie ich rešpektovania nielen zo strany subjektov súkromno-právnej povahy, ale predovšetkým zo strany štátu a orgánov verejnej moci," doplnil.



Ústavný súd SR je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Skladá sa z 13 sudcov, ktorých vymenúva prezident SR na návrh Národnej rady SR na 12 rokov. Rozhoduje v pléne (všetkých 13 sudcov) alebo v senáte, ktorý sa skladá z predsedu senátu a dvoch sudcov.