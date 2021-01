Silná zostava sa vráti pod taktovkou V. Cifrovej Ostrihoňovej

Bratislava 29. januára (TASR) - Ženská panelová diskusná relácia Silná zostava sa vráti na obrazovky v novej podobe a s novou moderátorkou, ktorou bude Veronika Cifrová Ostrihoňová. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) pripravuje nakrúcanie relácie s viacerými zmenami po takmer ročnej prestávke. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Čačko.



Obsahom relácie majú byť aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj slabé miesta v spoločnosti pohľadom žien. Okrem moderátorky Cifrovej Ostrihoňovej budú jej pravidelnou súčasťou panelistky z rôznych oblastí spoločnosti - expertky v danej profesii, znalkyne spoločnosti z humanitného odboru, komentátorky, blogerky, zástupkyne rôznych vekových skupín, stand-up komičky či hostky s osobným príbehom, zážitkom či skúsenosťou súvisiacou s témou.



Novú podobu relácie bude vysielať televízna Jednotka každý štvrtok od 4. marca večer po šou Zlaté časy. "Veľmi sa teším na nakrúcanie Silnej zostavy, bude to pre mňa úplne nová a verím, že obohacujúca skúsenosť. Teším sa na rôzne zaujímavé témy, ktoré spolu s hosťami v štúdiu otvoríme a budeme o nich diskutovať," komentovala Cifrová Ostrihoňová moderovanie 40-minútovej panelovej diskusie. Jej novým prvkom bude aj stála hostka v podaní herečky a komičky Simony Salátovej, ktorá má priniesť na rôzne témy a situácie aj úsmevný pohľad: "Na moju novú úlohu v Silnej zostave sa veľmi teším. Spája to, čo milujem, a to je vyjadriť svoje názory a nebáť sa pritom byť sama sebou. Verím, že do relácie prinesiem humor a nadhľad a na oplátku sa zase ja naučím niečo nové v rôznych oblastiach."



Základný tvorivý tím relácie tvoria okrem moderátorky a stálej hostky aj dramaturgička RTVS Martina Kubániová, režisérkou relácie je Andrea Horečná, námet, scenár a odbornú spoluprácu zastrešuje Ľubica Stanek. Prvú časť si budú môcť pozrieť diváci Jednotky 4. marca.