SHMÚ: Silnejší vietor a snehové jazyky sa môžu vyskytnúť aj v nedeľu

Bratislava 28. decembra (TASR) - So silnejším vetrom, ako aj tvorbou snehových jazykov treba rátať aj počas sobotnej noci a nedele (29. 12.).



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. V polohách nad približne 1000 metrov môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže podľa SHMÚ dosiahnuť rýchlosť silnej víchrice, čiže 90 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre celé východné Slovensko, ako aj časť západného územia krajiny.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Prešovského kraja do nedele do 10.00 h a pre okresy Košického kraja do 18.00 h.



Do nedele do 12.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Vzťahuje sa na všetky okresy Žilinského kraja a tiež okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.