VODIČI, POZOR:Silný dážď obmedzuje dohľadnosť, hrozia i snehové jazyky

Bratislava 23. decembra (TASR) – Silný dážď obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Žarnovica, Hliník nad Hronom, Hronský Beňadik, Ladomerská Vieska, Vrútky, Turany, Košice, Milhosť, Haniska, Turňa nad Bodvou, Lozorno, Voznica a Závod. Informuje o tom portál zjazdnost.sk.



Diaľničné úseky a cesty I., II. a III. triedy na území SR sú všetky zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do dvoch centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na horských priechodoch Čertovica, Podspády a Huty je vrstva kašovitého snehu hrúbky jeden až dva centimetre.



Meteorológovia: Vietor či snehové jazyky a záveje sa vyskytnú vo viacerých okresoch SR

Vietor, snehové jazyky a záveje môžu občania očakávať od pondelka do utorka (24. 12.) vo viacerých okresoch Slovenska. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Okresy Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Piešťany, Malacky, Trnava, Pezinok, Hlohovec, Nitra, Galanta, Senec, Bratislava, Dunajská Streda, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Komárno, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Trebišov a Michalovce očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu.



Vietor na horách, ktorý v nárazoch dosiahne 110 až 135 kilometrov za hodinu, môžu očakávať okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.



V okresoch Čadca, Námestovo, Žilina, Dolný Kubín, Martin, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Brezno, Poprad a Kežmarok sa ojedinele očakáva tvorba snehových závejov približne nad 800 metrov. SHMÚ upozorňuje, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.