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SILNÝ VIETOR: Na horách môže dosahovať rýchlosť až 135 km/h
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Na horách sa v piatok (20. 11.) môže vyskytnúť silný vietor. Výstrahy prvého stupňa platia takmer v celom Žilinskom kraji, v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno predbežne od piatkovej 2.00 h do 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.
Upozornil, že vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedol SHMÚ.
Upozornil, že vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedol SHMÚ.