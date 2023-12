Silvester je príťažlivý, ich šťastné farby sú modrá a zelená

Bratislava 31. decembra (TASR) - Deň, v ktorom sa lúčime so starým rokom, nesie meno pápeža Silvestra I., ktorý zomrel pravdepodobne 31. decembra 335 v Ríme. Mužské meno Silvester má latinský pôvod, v preklade znamená "lesný, z lesa".



Na Slovensku sa vyskytuje výnimočne, no ak máme Silvestra predsa vo svojej blízkosti, oslovujeme ho Silver, Silvestrík. Meniny oslavujú 31. decembra.



Podľa tvrdenia stredovekých alchymistov sýkorka ľuďom ohlasuje príchod Pána, čiže zmŕtvychvstanie. Keďže sýkorka je zvieracím totemom Silvestrov, prinášajú nám posolstvo nádeje.



Charakteristickými črtami ich osobnosti sú príťažlivosť, emotívnosť a predstavivosť. Silvestrovia sú aj muži, ktorí sú k ľuďom priami, ľahko ovplyvniteľní a veľmi komunikatívni.



Ich zdravie je nestále. V strave by si mali nositelia tohto mena dopĺňať najmä vápnik a vitamíny C a E.



Silvestrov ovplyvňujú planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú modrá a zelená. Ochranné rastliny medovka a baza, ochranné kamene ametyst a jaspis.