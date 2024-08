Silvester Krčméry, bojovník proti totalite, sa narodil pred 100 rokmi

Trnava/Bratislava 4. augusta (TASR) – Dokázal sa postaviť proti akejkoľvek totalite. Práve z jeho úst zaznela strhujúca záverečná reč, v ktorej komunistickému súdu povedal: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu." Táto obhajoba patrí k najpôsobivejším svedectvám viery a volania po slobode svedomia, aké za železnou oponou vznikli.



Od narodenia Silvestra Krčméryho, lekára, politického väzňa a katolíckeho disidenta, uplynie v pondelok 5. augusta 100 rokov.



Silvester Krčméry sa narodil 5. augusta 1924 v Trnave, ale detstvo a mladosť prežil v Banskej Bystrici, kde si ako 13-ročný poznačil do denníka: "Nulla dies sine linea." ("Nezaháľať ani deň."). Už v detstve vstúpil do zväzu katolíckych skautov a počas stredoškolských štúdií sa naplno zapojil do služby cirkvi.



Počas mladosti často premýšľal o kňazskom živote, ale otec trval na tom, aby najskôr vyštudoval medicínu. Začal na Lekárskej fakulte v Bratislave, pokračoval v Paríži a v Prahe, kde v roku 1948 promoval. Počas štúdia organizoval spolu s priateľom, kňazom Vladimírom Juklom evanjelizáciu študentov, najmä pražských medikov a robotníkov v českom pohraničí, za čo skončil v roku 1946 na štyri týždne vo väzení.



Ešte pred tým sa v roku 1943 zoznámil s chorvátskym kňazom, profesorom Tomislavom Kolakovičom, ktorý sa intenzívne venoval vysokoškolskej mládeži. Práve on vo veľkej miere ovplyvnil Silvestra Krčméryho svojimi myšlienkami. Inšpirovali ho jeho skutky lásky, no predovšetkým to, ako dokázal vnímať a prijímať realitu života.



"Kolakovič sa u nás usiloval prehĺbiť inteligenciu prostredníctvom vysokoškolských krúžkov. Mával kurzy kresťanskej filozofie a teológie a podával to takým moderným štýlom. Pre nás to bolo niečo nové a úžasné," vyznal sa v jednom z rozhovorov Silvester Krčméry, ktorý spolu s Vladimírom Juklom venoval profesorovi Kolakovičovi knihu pod názvom V šľapajach Kolakoviča (1996).



Po nástupe komunizmu bol za svoje náboženské aktivity koncom júla 1951 opäť zatknutý a obžalovaný z vlastizrady. Vo vyšetrovacej väzbe strávil tri roky, z toho štrnásť mesiacov na samotke. Vystavený bol rôznym druhom psychického a fyzického mučenia, zlomili mu dvanásť rebier, ale nezlomili jeho vieru a presvedčenie.



Na Vojenskom súde v Trenčíne predniesol 24. júna 1954 legendárnu obhajobu, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín. 29-ročný Silvester Krčméry komunistickému režimu odkázal: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda. Lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť. Zabiť. Alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych." Muži v talároch poslali Silvestra Krčméryho na 14 rokov za mreže, zabavili mu majetok a dočasne odňali občianske práva.



O skúsenostiach z väzenia a o vymývaní mozgov v moci tmy napísal dve knihy To nás zachránilo a Vo väzniciach a táboroch, ktoré vyšli v roku 1995. Silvester Krčméry opísal svoj príbeh muža, ktorého nezlomili v knihe pod názvom Pravdou proti moci (2014).



Po prepustení z väzenia 21. októbra 1964 pôsobil dvadsať rokov ako lekár v Bratislave. Súčasne pracoval spolu so svojim najbližším druhom Vladimírom Juklom najprv na evanjelizácii vysokoškolákov, potom učňov a narkomanov, alkoholikov i väzňov. V roku 1974 založili misijnú spoločnosť Societa Fatima, v ktorej sa podieľal na vydávaní samizdatovej literatúry a organizovaní evanjelizačných spoločenstiev, tzv. krúžkov tajnej cirkvi.



V 80. rokoch minulého storočia rozvinul spolu s Juklom činnosť laického apoštolského hnutia, ktoré bolo základom pre neskoršie hnutia kresťanských spoločenstiev detí, mládeže i rodín. V marci 1988 bol jedným z organizátorov Sviečkovej manifestácie v Bratisalve.



Spoluzakladateľ slovenského katolíckeho disentu, jeden z najväčších odporcov totality, ktorý celý život zasvätil pravde, viere a jej šíreniu, zomrel 10. septembra 2013 vo veku 89 rokov.



Silvestra Krčméryho si vážil aj pápež Ján Pavol II., s ktorým sa zoznámil ešte v časoch, kedy bol krakovským arcibiskupom. Arcibiskup Karol Wojtyla veľmi rýchlo spoznal Krčméryho veľkosť a po svojom zasadnutí na Petrov stolec spolu pravidelne komunikovali. Pápež Ján Pavol II. ocenil v roku 1991 jeho životný príbeh udelením Rádu sv. Silvestra.



Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Silvestrovi Krčmérymu 1. januára 2013 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.



Hudobného skladateľa Lukáša Borzíka inšpiroval životný osud jedného z vodcov podzemnej cirkvi na napísanie symfonickej skladby a Ľudovít Feldek napísal o Silvestrovi Krčmérym divadelnú hru Nepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách moc, ktorá mala premiéru na doskách Slovenského národného divadla 23. júna 2017.











zdroj: www.upn.gov.sk, www.truni.sk