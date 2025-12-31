< sekcia Slovensko
Odborníčka: Silvester môže zvyšovať rizikové správanie u tínedžerov
Pri rozhovore s deťmi o rizikách užívania alkoholu a iných psychoaktívnych látok by malo mať dieťa podľa odborníčky pocit, že rodič tomu, čo hovorí, verí.
Autor TASR
Prešov 31. decembra (TASR) - Silvester a začiatok nového roka môžu predstavovať citlivé obdobie z hľadiska rizikového správania u detí a mladých ľudí, najmä v súvislosti s alkoholom. Pre TASR to uviedla Denisa Šoltésová, riaditeľka a sociálna pracovníčka neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove. Koniec roka je podľa nej pre mladých ľudí spojený najmä s prázdninami, narušením denného režimu a zároveň so zvýšeným školským tlakom pred polročným hodnotením.
„Na jednej strane je to uvoľnenie, na druhej strane zvýšený tlak zo strany školy a po tretie, sviatky veľmi často bývajú i obdobím v živote rodín, keď prinášajú nie radosť a pohodu, ale práve naopak. Napätie, stres, konflikty a niekedy aj násilie. Čiže ten spoločný čas strávený v rodine môže byť paradoxne nie časom, ktorý chcú tráviť doma. Potom sa zvyšuje riziko, že mladí ľudia vyhľadávajú vrstovníkov, partie alebo aktivity, ktoré zvyšujú riziko užívania psychoaktívnych látok,“ povedala Šoltésová.
Významnú úlohu podľa nej zohráva aj domáci vzor. „Ak je to rodina, ktorá konzumuje alkohol nie problémovo, rizikovo, tak si viem predstaviť, že jedna udalosť, ako je Silvester, nemusí mať zásadný vplyv. Problém je skôr v rodinách, kde je pitie alkoholu normálne. To, čo sa v rodine naučíme, vnímame ako normálne, bežné a osvojíme si to ako vzorec, ktorý je pre nás akceptovateľný,“ upozornila odborníčka a doplnila, že dospelý, ktorý niekoľko dní pije, nedokáže byť deťom oporou ani s nimi tráviť plnohodnotný čas.
Pri rozhovore s deťmi o rizikách užívania alkoholu a iných psychoaktívnych látok by malo mať dieťa podľa odborníčky pocit, že rodič tomu, čo hovorí, verí.
„Určite by sme mali mať jednoznačne vyhranený postoj voči užívaniu alkoholu. Veľmi dôležité je, aby sme nehovorili zastrašujúco, moralizujúco. Treba hovoriť otvorene, úprimne a pravdivo. Nič neprikrášľovať, ale ani zbytočne nebagatelizovať. Mať s dieťaťom taký vzťah, aby malo pocit istoty, že nám môže zavolať, keď je v nejakom probléme, a že dokáže vyhodnotiť situáciu, aj rizikovú, z hľadiska alkoholu zodpovedne a autonómne,“ vysvetlila Šoltésová.
Rodičom, ktorí majú podozrenie na problémové správanie, odporúča nečakať a vyhľadať odbornú pomoc.
„Nemusia hneď zapájať dieťa. Odborník im môže pomôcť nastaviť komunikáciu, hranice a bezpečné prostredie. V prípade, že sa ten problém objaví akútne, tak jednoznačne podľa zdravotného stavu odporúčam, ak je to vážny zdravotný stav, nejaká silná opitosť, neváhať, vyhľadať lekársku pomoc. Pokiaľ je to súvisiaci problém, užitie nejakých psychoaktívnych látok a následne násilné alebo samovražedné správanie, tak okrem záchranných zložiek je potrebná prítomnosť aj polície,“ dodala Šoltésová.
„Na jednej strane je to uvoľnenie, na druhej strane zvýšený tlak zo strany školy a po tretie, sviatky veľmi často bývajú i obdobím v živote rodín, keď prinášajú nie radosť a pohodu, ale práve naopak. Napätie, stres, konflikty a niekedy aj násilie. Čiže ten spoločný čas strávený v rodine môže byť paradoxne nie časom, ktorý chcú tráviť doma. Potom sa zvyšuje riziko, že mladí ľudia vyhľadávajú vrstovníkov, partie alebo aktivity, ktoré zvyšujú riziko užívania psychoaktívnych látok,“ povedala Šoltésová.
Významnú úlohu podľa nej zohráva aj domáci vzor. „Ak je to rodina, ktorá konzumuje alkohol nie problémovo, rizikovo, tak si viem predstaviť, že jedna udalosť, ako je Silvester, nemusí mať zásadný vplyv. Problém je skôr v rodinách, kde je pitie alkoholu normálne. To, čo sa v rodine naučíme, vnímame ako normálne, bežné a osvojíme si to ako vzorec, ktorý je pre nás akceptovateľný,“ upozornila odborníčka a doplnila, že dospelý, ktorý niekoľko dní pije, nedokáže byť deťom oporou ani s nimi tráviť plnohodnotný čas.
Pri rozhovore s deťmi o rizikách užívania alkoholu a iných psychoaktívnych látok by malo mať dieťa podľa odborníčky pocit, že rodič tomu, čo hovorí, verí.
„Určite by sme mali mať jednoznačne vyhranený postoj voči užívaniu alkoholu. Veľmi dôležité je, aby sme nehovorili zastrašujúco, moralizujúco. Treba hovoriť otvorene, úprimne a pravdivo. Nič neprikrášľovať, ale ani zbytočne nebagatelizovať. Mať s dieťaťom taký vzťah, aby malo pocit istoty, že nám môže zavolať, keď je v nejakom probléme, a že dokáže vyhodnotiť situáciu, aj rizikovú, z hľadiska alkoholu zodpovedne a autonómne,“ vysvetlila Šoltésová.
Rodičom, ktorí majú podozrenie na problémové správanie, odporúča nečakať a vyhľadať odbornú pomoc.
„Nemusia hneď zapájať dieťa. Odborník im môže pomôcť nastaviť komunikáciu, hranice a bezpečné prostredie. V prípade, že sa ten problém objaví akútne, tak jednoznačne podľa zdravotného stavu odporúčam, ak je to vážny zdravotný stav, nejaká silná opitosť, neváhať, vyhľadať lekársku pomoc. Pokiaľ je to súvisiaci problém, užitie nejakých psychoaktívnych látok a následne násilné alebo samovražedné správanie, tak okrem záchranných zložiek je potrebná prítomnosť aj polície,“ dodala Šoltésová.