Silvester sa blíži: Zakázaný je predaj aj používanie petárd
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Petardy, zábleskové petardy, batérie petárd a ďalšie podobné výrobky, ktorých hlavným efektom je hluk, je na Slovensku zakázané predávať aj používať. Ide o pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3. Informoval o tom predseda Asociácie predajcov pyrotechniky Tomáš Šmitala.
Ostatná zábavná pyrotechnika sa podľa neho môže predávať od 1. do 31. decembra kalendárneho roka. Povolené sú ohňostroje, rímske sviece či rakety s farebným svetlom. „Petardy nemajú svetelný zelený, červený, modrý výbuch. Petarda buchne vždy len nažlto. Jednoducho by som povedal, že každý výbuch, ktorý je zakázaný, okamžite zhasne do jednej sekundy. Pričom efekty, ktoré nie sú zakázané, môžu horieť tri až štyri sekundy,“ priblížil Šmitala.
Čas používania ostatnej zábavnej pyrotechniky je 31. decembra od 18.00 do 24.00 h a 1. januára od polnoci do 2.00 h. Používať sa môže na miestach, ktoré sú minimálne 250 metrov od nemocníc, liečební, hospicov, domovov ošetrovateľskej starostlivosti, zariadení sociálnych služieb, karanténnych staníc, útulkov a záchranných centier pre zvieratá, veterinárnych kliník s časťou na hospitalizáciu zvierat či zoologických záhrad alebo zariadení na záchranu chránených živočíchov.
Zároveň poukázal na to, že obec môže z dôvodu ochrany verejného zdravia a poriadku obmedziť alebo úplne zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na svojom území alebo v jej častiach.
Po použití pyrotechniky sú ľudia podľa Šmitalu povinní po sebe odpratať odpad. Neodporúča to upratať hneď, pretože ohňostroj môže tlieť a môže sa tak zapáliť kontajner. „Niečo sa dá dať do komunálneho odpadu, niečo na zberný dvor. Záleží, aký výrobok máte,“ podotkol.
