Ohňostroje boli v Novohrade a Gemeri iba v dvoch okresný mestách

Rožňava/Veľký Krtíš 1. januára (TASR) – Veľký Krtíš a Rožňava boli jediné dve okresné mestá v regiónoch Novohrad a Gemer, ktoré počas silvestrovskej noci zorganizovali oficiálne polnočné ohňostroje. Zvyšné štyri okresné sídla ohňostroje buď zrušili, alebo ich organizujú až v stredu.



V Lučenci už niekoľko rokov oslavujú príchod nového roka 1. januára podvečer. Tohto roku to bude o 16.30 h. Podľa slov vedúcej kancelárie primátorky mesta Márie Bérešovej sa pre takýto čas podujatia rozhodli z dôvodu, aby sa ho mohli zúčastniť aj rodiny s menšími deťmi. „Pre úspech a pozitívne prijatie novinky sme sa rozhodli spraviť z nej tradíciu,“ dodala vedúca s tým, že napríklad vlani prišlo na akciu okolo 2000 ľudí.



Susedná Rimavská Sobota ohňostroj zrušila a ušetrené peniaze poslala ako pomoc mestu Prešov v súvislosti s bytovkou, v ktorej prednedávnom vybuchol plyn. „Verím tomu, že tie finančné prostriedky pôjdu na to miesto, kde si to ľudia skutočne zaslúžia,“ uviedol primátor Jozef Šimko na poslednom zasadnutí rimavskosobotského mestského zastupiteľstva.



Z rovnakého dôvodu zrušila polnočný ohňostroj aj samospráva Poltára. „Peniaze potrebné na jeho realizáciu poputujú na pomoc ľuďom, ktorých postihol tragický výbuch plynu,“ uviedlo mesto na svojej oficiálnej internetovej stránke. Samospráva však organizuje novoročný ohňostroj a súvisiaci program 1. januára so začiatkom o 16.00 h.



Revúca bola na Silvestra tiež bez polnočného ohňostroja. „Budúci rok vymyslíme niečo nové, čo bude krajšie ako ohňostroj,“ avizoval pre TASR primátor Július Buchta.