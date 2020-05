Sily pre špeciálne operácie budú vyberať posily do 5. pluku

Žilina 31. mája (TASR) – Nových príslušníkov Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) bude v auguste vyberať žilinský 5. pluk špeciálneho určenia spomedzi slúžiacich vojakov OS a kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.



"Záujemcovia o službu z radov nevojakov, takzvaných civilistov, sa môžu prihlásiť do základného výcviku prostredníctvom regionálnych regrutačných stredísk v krajských mestách, tri mesiace pred nástupnými termínmi október 2020 a január 2021," doplnil hovorca Síl pre špeciálne operácie Mário Pažický.



V martinskej Základni výcviku a mobilizačného doplňovania ich zaradia do čaty cielenej pre 5. pluk. "Úspešní vojaci z čaty po sedemtýždňovom základnom výcviku pokračujú výcvikom, nastaveným na zvládnutie náročného výberu do 5. pluku špeciálneho určenia, už v Žiline," vysvetlil Pažický.



"Chcem vyzvať všetkých, čo chcú byť vojakmi a sú hrdí na to, že sú Slováci, aby prišli a urobili niečo pre túto krajinu. Špecifické podmienky sú výborný zdravotný stav, fyzická kondícia a špecifické musí byť aj mentálne nastavenie. Naši príslušníci sú v podstate dobrodruhovia, ktorí majú tímového ducha. Ponúkame zahraničné operácie, špecializovaný výcvik a zahraničné kurzy," povedal veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia Pavol Šebík.



Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko pripomenul, že čestný názov 5. pluku špeciálneho určenia je Žilinský pluk Jozefa Gabčíka. "Keď si preštudujeme jeho príbeh, tak každému, kto sa dokáže vcítiť do polohy tohto človeka, musí behať mráz po chrbte. Bol mladý, mal stabilnú prácu a v podstate mu beh sveta mohol byť ukradnutý. Ale z vlastnej vôle sa rozhodne opustiť všetko zaužívané. Odíde do cudziny, absolvuje veľmi ťažký výcvik a zoberie na svoje plecia úlohu, pri ktorej mu už hneď na začiatku muselo byť jasné, že z nej nie je návratu. Ak už nie toto by bolo tradíciou špeciálnych síl, tak aký iný príbeh by sme pre ne našli. Preto si Jozefa Gabčíka budem vždy znova pripomínať. Lebo je to príbeh hodný nasledovania," zdôraznil Zmeko.



Sily pre špeciálne operácie sa podľa ich veliteľa Branislava Benku stali v roku 2019 tretím pilierom OS SR. "V rokoch 2025 až 2026 by mali mať do 1500 ľudí. Špecialistov, ktorí budú pripravení, materiálne vybavení a vycvičení pre potreby obrany Slovenskej republiky. Ale samozrejme, aj pre špeciálne operácie v zahraničí," uzavrel Benka.