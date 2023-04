Sima Magušinová a Mila Medvedovska nahrali duet Otčenáš

Bratislava 8. apríla (TASR) – Sima Magušinová a ukrajinská speváčka Mila Medvedovska nahrali spoločný duet Otčenáš. Skladateľ a klavirista Daniel Špiner, ktorý obe umelkyne sprevádza a ktorý ich prepojil, prišiel s nápadom zhudobniť Otčenáš, jeden z najznámejších textov kresťanského sveta. TASR o tom informoval PR manažér Alexander Čerevka.



Najskôr Mila s Danielom zhudobnili ukrajinskú verziu Otčenáša, s ktorou vystúpili na viacerých koncertoch. Následne Daniel prišiel s nápadom doplniť do skladby ďalší hlas a slovenský text a spolu s Milou oslovili Simu. V skladbe sa Mila so Simou spoločne modlia a oboma blízkymi jazykmi sa prihovárajú Bohu.



O vzniku tohto nápadu Daniel hovorí: "Zhudobniť modlitbu Otčenáš mi napadlo, keď nás pán biskup Peter Mihoč pozval s Milou zahrať na oslavách výročia Evanjelickej cirkvi v Prešove. Pri tej príležitosti som sa dozvedel, že Ukrajina má ešte len pár rokov v rámci svojich bohoslužieb Otčenáš v ukrajinskom jazyku. No a viac mi nebolo treba a motivácia zhudobniť ho bola prítomná. Špeciálne je na tejto modlitbe pre mňa to, že ponuku zaspievať ju ako duet prijala Sima Magušinova s nadšením a veľkou pokorou. Spojili sa v tejto skladbe dve dámy, ktorých tvorba je silná, autentická a nenahraditeľná.“



"Otčenáš s Milou nevnímam ako klasický duet a ani ako klasickú pieseň. Vnímam to hlavne ako modlitbu, ktorú spievame spolu ako dve ženy, ktoré sa modlia za seba, za tú druhú, ale aj za všetko, čo si nesieme v srdci," doplnila Sima.