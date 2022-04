Šimečka a Bittó Cigániková ocenili vyhostenie ruských diplomatov

Jana Bittó Cigániková, foto z archívu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 3. apríla (TASR) - Podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) víta vyhostenie 35 ruských diplomatov. Predseda zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) súhlasí s potrestaním prípadných vinníkov, no odmieta princíp kolektívnej viny. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. So šéfkou zdravotníckeho výboru NR SR Janou Bittó Cigánikovou (SaS) sa zhodli, že Rusko je agresor a porušilo medzinárodné právo v súvislosti s vojnou na Ukrajine." poznamenal Kéry s tým, že len takto môžeme tlmočiť druhej strane naše výhrady k niečomu." povedal Šimečka o vyhostení diplomatov. Ocenil, že vláda k tomu pristúpila, hoci to podľa neho malo prísť skôr. Podčiarkol, že s dialógom sa rozhodol skončiť šéf Kremľa Vladimir Putin a nie Európa.Bittó Cigániková zdôraznila, že Putin je agresor a Rusi na Slovensku dlhodobo "". Doteraz sme sa podľa nej snažili o diplomaciu. Súhlasí s potrebou obmedziť počty ruských diplomatov.Čo sa týka aktivít cudzích tajných služieb na Slovensku, Kéry sa pýta Šimečku, či sú tie ruské jediné. Podpredseda EP reagoval, že aktuálne ohrozuje bezpečnosť Európy Rusko, preto sa hovorí o ruských špiónoch. "" povedal a pripomenul, že ruský diplomat mal u nás verbovať občanov na spoluprácu.Politici reagovali aj na zmeny v zákone a vypnutie niektorých "". Bittó Cigániková by uvítala, keby sa v takýchto prípadoch mohli zverejniť všetky dôvody vypnutia. Dodala, že sa diskutuje o možnostiach úprav. Vo chvíli prijatia návrhu sa však podľa nej koalícia rozhodla správne.Kéry sa pýta, či to nie je cynické, keďže sa takáto cenzúra zaradila do "". Upozornil na riziko zneužitia. Podobné návrhy si podľa neho vyžadujú širokú diskusiu. Pripomenul, že v období vojny silnie propaganda oboch strán konfliktu, rovnako silná je podľa neho tak z ruskej, ako aj ukrajinskej strany.Šimečka podčiarkol, že pokiaľ systematicky dezinformácie ohrozujú demokraciu a dôveru v inštitúcie, musí sa demokracia brániť. V tejto fáze považuje za správne, že sa niektoré weby vypli nateraz na pol roka.