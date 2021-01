Šimečka a Štefanec:Sankcie EÚ treba i voči tým, ktorí zatkli Navaľného

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj (druhý sprava) počas policajne eskorty pri odchode z policajnej stanice po súdnom vypočutí v meste Chimki pri Moskve 18. januára 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 20. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok ostro odsúdili zatknutie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v Rusku a vyzvali Európsku úniu, aby rozšírila aktuálne sankcie aj na ruských predstaviteľov, ktorí sú zapletení do jeho uväznenia. S rozšírením sankcií súhlasia aj niektorí slovenskí europoslanci.Michal Šimečka (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) a Ivan Štefanec (KDH), ktorý je šéfom slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP) v EP, ocenili nápad predsedu europarlamentu Davida Sassoliho, aby Navaľnyj osobne vystúpil na pôde tejto inštitúcie, až bude opäť na slobode, a naznačili, že to bude jasný signál, žeŠimečka pripomenul, že Navaľného chcela ruská tajná služba najskôr zabiť, otráviť, a keď sa vrátil do vlasti, tak ho okamžite uväznili.spresnil.Podľa jeho slov sa EÚ dlhodobo musí usilovať o dobré vzťahy s Ruskom, ale v tejto situácii si to nevie predstaviť. Zdôraznil, že existuje priestor na rozširovanie sankcií, lebo veľa ľudí, ktorí sú súčasťou vládneho režimu, má prsty v uväznení Navaľného na základe vymyslených obvinení.Spresnil, že desiatky, možno stovky reprezentantov Putinovho režimu môže Európska únia potrestať zákazom vycestovania na svoje územie, zrušením účtov v európskych bankách, zákazom vlastnenia nehnuteľností v EÚ či znemožnením štúdia pre ich deti na prestížnych európskych školách.skonštatoval poslanec.Štefanec utorňajšiu výzvu EP k situácii okolo Navaľného považuje za kľúčovú, lebo poslanci tým vyslali jasný signál, žeuviedol poslanec. Podľa jeho slov je jasné, že súčasná ruská vláda sa Navaľného obáva a preto takto koná.odkázal Štefanec.(spravodajca TASR Jaromír Novak)