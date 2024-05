Šimečka: Aj vďaka tomu, že SR je v EÚ a NATO, je vojna len spomienkou

Bratislava 8. mája (TASR) - Aj vďaka tomu, že Slovensko je dnes pevnou súčasťou Západu, Európskej únie a NATO, sú pre nás hrôzy vojny len vzdialenou spomienkou. Pripomenul to pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom predseda opozičného PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka. Zdôraznil, že mier nie je samozrejmosťou.



"Dnes vzdávame úctu obetiam tej najstrašnejšej vojny a tragédie 20. storočia a zároveň hrdinom, ktorí bojovali proti fašizmu," vyhlásil s tým, že vojna bola po stáročia každodennou realitou našich predkov.



Podľa Šimečku sa treba mať na pozore, keď mier v Európe niekto ohrozuje. "Dnes je to Vladimir Putin so svojou agresívnou politikou a vojnou na Ukrajine. Práve spomienka na všetkých hrdinov, ktorí bojovali proti fašizmu, nám ukazuje, aké potrebné je Ukrajine pomôcť. Nebráni len svoje územie a životy ľudí, ale aj zjednotenú, slobodnú a mierovú Európu, do ktorej patríme aj my," uzavrel.