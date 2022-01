Šimečka bude mať v EP na starosti oblasť demokracie a ľudských práv

Brusel/Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenský europoslanec Michal Šimečka (PS), ktorý bol 18. januára zvolený za jedného zo 14 podpredsedov Európskeho parlamentu (EP), bude mať na starosti oblasť demokracie a ľudských práv. V jeho portfóliu budú tiež audity, rodová rovnosť a výskumná činnosť EP. TASR o tom v pondelok informoval samotný Šimečka.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová sa dohodla so svojimi 14 podpredsedníčkami a podpredsedami na rozdelení agendy, za ktorú budú zodpovední. Predchádzali tomu bilaterálne stretnutia aj prvé spoločné zasadnutie vedenia Európskeho parlamentu.



"Moju novú pracovnú náplň som prijal s pokorou, zodpovednosťou, ale aj radosťou, pretože ide o oblasť, v ktorej som aktívny od začiatku môjho mandátu," uviedol Šimečka. S pridelenou agendou mu bude pomáhať jeho fínska kolegyňa Heidy Hautalová.



Šimečka bude tiež členom vysokej skupiny pre rodovú rovnosť a diverzitu. "Je to dôležitá oblasť... Beriem to zároveň ako príležitosť podporiť európsku úroveň ochrany práv žien aj na Slovensku," tvrdí Šimečka.



Šéfka EP Metsolová zaradila do portfólia historicky prvého Slováka vo funkcii podpredsedu EP aj Výskumnú službu Európskeho parlamentu. Ide o servis, ktorý sa stará o zhromažďovanie vedeckých poznatkov, dát a analýz, ktoré sú kľúčové pre "informované rozhodnutia" europoslankýň a europoslancov pri tvorbe legislatívy aj hlasovaniach.



"Rozhodovať o komplexných problémoch a nachádzať pre ne účinné riešenia dnes už bez vedeckého poznania nejde. V Európskej únii v tejto oblasti spravil veľa Slovák Vladimír Šucha, ktorý dlhé roky viedol Spoločné výskumné centrum Európskej komisie," spresnil Michal Šimečka.



Slovák bol za podpredsedu EP zvolený v polovici januára po tom, ako ho za kandidáta na tento post navrhla liberálna skupina Obnovme Európu (Renew Europe). Šimečku zvolili v druhom kole hlasovania po tom, ako získal celkovo 494 hlasov. Jeho funkčné obdobie je dva a pol roka. V jeho kompetencii je zastupovanie predsedníčky EP Metsolovej pri vedení plenárnych schôdzí a zároveň zastupovanie svojej šéfky pri služobných cestách a oficiálnych prijatiach.