Šimečka: Budeme apelovať na KDH a KÚ, aby nehlasovali za novelu ústavy

Bratislava 16. júna (TASR) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) bude do poslednej chvíle apelovať na opozičné KDH a Kresťanskú úniu (KÚ), aby nehlasovali s koalíciou za vládnu novelu Ústavy SR. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda PS Michal Šimečka. Návrh je podľa neho pre Slovensko nebezpečný.



„Budeme to robiť verejne, budeme to robiť aj neverejne, aj v zákulisí. Toto hlasovanie bude tesné a ja som naďalej pevne presvedčený, že táto škodlivá zbytočná novela ústavy neprejde národnou radou,“ poznamenal Šimečka.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce podľa neho zmeniť charakter Slovenska, pretože intenzívnejšie hovorí o potrebe zmeny z liberálnej pluralitnej demokracie na režim, ktorý majú v Číne, vo Vietname alebo v Uzbekistane. „Novela ústavy, ktorá pred nami dnes stojí, je súčasťou tohto úsilia o zmenu charakteru nášho štátu, a to považujem za extrémne nebezpečné v tejto dobe,“ skonštatoval predseda PS. Zároveň nerozumie, ako môžu chcieť poslanci z klubu Igora Matoviča a KDH hlasovať za tento návrh.



Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) tvrdí, že skutočnou podstatou novely ústavy je vytrhnutie Slovenska z medzinárodného systému ochrany ľudských práv. „Pred takýmto závažným zásahom do nášho demokratického zriadenia sme podľa mňa ešte nestáli. To si nedovolil ani Vladimír Mečiar,“ podotkla s tým, že proti novele sa postavili všetky relevantné autority, ktoré ochraňujú ľudské práva. Slovensko tak pre túto novelu nebude podľa Plavákovej rešpektovať rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, keď sa mu nebudú páčiť.