Šimečka: CoFoE je odpoveďou populistom, ktorí sa snažia naštrbiť EÚ

Bratislava 20. decembra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) je odpoveďou populistom, ktorí sa snažia súdržnosť Európskej únie naštrbiť obohratými pesničkami o úradníkoch odtrhnutých od reality a diktáte Bruselu, povedal pre TASR slovenský europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko/Obnovme Európu).



"EÚ je unikátny mierový a demokratický projekt, ktorý nemá vo svete obdoby a pre Slovensko je zárukou stability a prosperity. Určite však v ňom existuje priestor na zlepšenie," priblížil Šimečka.



"Napríklad, nie je dobrým signálom, keď majú občania pocit, že dianie v EÚ je od ich každodenného života vzdialené," povedal europoslanec za PS. "Očakávam, že sa konferencii aspoň čiastočne podarí prelomiť túto bariéru," dodal.



CoFoE sa koná od jari formou občianskych panelov aj webovej platformy, kde môže svoj názor na smerovanie EÚ vyjadriť ktokoľvek. Pripomienky občanov budú základom pre záverečnú správu, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.



Ako poznamenáva Šimečka, do rôznych akcií a stretnutí organizovaných pod záštitou CoFoE sa "zapojilo takmer 130.000 Európanov s rozmanitými názormi", čo samo o sebe vyvracia tvrdenia o diktáte Bruselu.



"Je dôležité, že konferencia nie je len PR cvičením, ale ide za ľuďmi na regionálnu úroveň a jej podujatia sa konajú vo všetkých národných jazykoch tak, aby menšie členské štáty neboli znevýhodnené. Vytvára reálny priestor pre témy, ktorým by sme mali venovať väčšiu pozornosť," zhrnul Šimečka podľa neho najväčšie pozitíva tohto projektu. Podľa europoslanca totiž v súčasnosti neexistuje iná veľmoc, ktorá by otvoreným spôsobom vytvárala priestor pre participáciu svojich obyvateľov tak, ako to robí EÚ prostredníctvom CoFoE.



Šimečka však zároveň upozorňuje, že konferencia by nemala byť jednorazovou záležitosťou. Po jej skončení v roku 2022 "by mal na európskej úrovni vzniknúť pravidelnejší mechanizmus na zapájanie občanov do tvorby a rozhodovania EÚ."



Europoslanec osobne dúfa, že požiadavky občanov v rámci CoFoE na posilnenie právneho štátu a "ochranu pred rozkrádaním európskych fondov" zosilnia tlak na Európsku komisiu, aby naplno využívala existujúci mechanizmus, "ktorý dokáže autoritárskym a skorumpovaným vládam odobrať právo rozhodovať o prerozdeľovaní európskych zdrojov".



"Ako spravodajca pre právny štát som sa v zápase o právny štát angažoval aj ako spolutvorca novej európskej legislatívy a odmietam sa zmieriť s tým, že tieto nedemokratické praktiky (maďarskému premiérovi Viktorovi) Orbánovi a spol. prejdú. Som presvedčený, že formalizovaný tlak verejnosti môže byť vďaka konferencii dôležitým faktorom pri víťazstve spravodlivosti a dlhodobého prežitia EÚ nad sebeckými záujmami, ktoré ju rozkladajú," vysvetlil Šimečka.