Šimečka: EÚ neobdivuje Navaľného, no poukazuje na pošliapavanie hodnôt

Brusel 10. februára (TASR) - Európska únia neobdivuje ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. V jeho prípade iba poukazuje na pošliapavanie hodnôt, na ktorých bola Únia založená a na ktorých stojí. V rozhovore pre TASR to uviedol slovenský europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko).









Podpredseda liberálnej skupiny Obnovme Európu, zodpovedný za zahraničnú politiku tejto frakcie, uviedol, že keby mal volebné právo v Rusku, tak politika typu Navaľného by určite nevolil.



"Nie je to môj typ politika. Nie je to liberál, má nacionalistické črty, aj populistické, to všetko je pravda. Problém nie je v tom, že by sme Navaľného nejako adorovali alebo obdivovali, problém je v hodnotách, ktoré EÚ zastáva," vysvetlil poslanec.



Spresnil, že v prípade Navaľného ide najmä o právo na spravodlivý súdny proces, ktoré ruská strana hrubo porušuje. Na to upozornili nielen inštitúcie EÚ, ale aj Rada Európy a Parlamentné zhromaždenie Rady Európy.



"Treba povedať, že Navaľnyj, čokoľvek si o ňom môžeme myslieť, tak dnes je najvýznamnejším opozičným politikom v Rusku. Má odvahu ísť po Putinových peniazoch, vrátil sa do Ruska aj keď vedel, že mu hrozí väzenie. A to je niečo, čo my nemôžeme ignorovať, lebo tie hodnoty, za ktoré bojuje, napríklad čistota verejných peňazí či boj proti oligarchii v niečom zdieľame aj my. Aj keď nezdieľame jeho videnie sveta a politiky," povedal Šimečka na pôde europarlamentu v Bruseli.



Slovenský europoslanec zároveň zdôraznil, že EÚ nemôže akceptovať, ak sa nejaký štát správa k svojim opozičným predstaviteľom tak, ako sa to v súčasnosti deje v Rusku alebo Bielorusku.'



Spravodajca TASR Jaromír Novak