Šimečka: Fico zneužíva moc na to, aby konštruoval kauzy proti mne

Bratislava 26. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) zneužíva štátnu moc a akékoľvek falošné zámienky na to, aby konštruoval kauzy proti mojej osobe. Vyhlásil to líder opozičného PS Michal Šimečka pre TASR v reakcii na stredajšie vyhlásenie vlády. V ňom kabinet kritizoval Šimečku v súvislosti s exekučným konaním zo strany orgány Európskej únie (EÚ) proti občianskemu združeniu Projekt Fórum.



"Je absurdné, že Úrad vlády SR dnes rieši účtovný spor nejakého občianskeho združenia a európskej agentúry EACEA z roku 2012. Ako keby ľudia na Slovensku nečelili skutočne vážnym problémom. Ale zvykli sme si, že Robert Fico zneužíva štátnu moc a akékoľvek falošné zámienky na to, aby konštruoval kauzy proti mojej osobe. Aj teraz ide o ďalší neúspešný pokus. S dotknutým občianskym združením nemám nič spoločné, okrem toho, že nesiem priezvisko Šimečka," poznamenal líder PS.



Vláda SR v stredu vyzvala Šimečku na zverejnenie všetkých príjmov organizácií, združení a ďalších subjektov, v orgánoch ktorých pôsobia jeho rodinní príslušníci a blízki. Požiadala o to za roky 2010 až 2025. Chce od neho tiež zverejnenie skutočného využívania zdrojov. Odôvodnila to tým, že orgány EÚ mali začať exekučné konanie proti občianskemu združeniu Projekt Fórum. Vládny kabinet tvrdí, že v združení je štatutárom Šimečkova mama.