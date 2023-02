Šimečka: Káčer si nezaslúži Matovičove urážky ani Hegerovo mlčanie

Bratislava 9. februára (TASR) - Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) odmieta útoky Igora Matoviča na adresu dočasne povereného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera. "Je to kvalitný odborník a vlastenec v tom najlepšom zmysle slova, nezaslúži si urážky Igora Matoviča, ale ani to, že sa ho premiér Heger nezastane," uviedol predseda PS Michal Šimečka.



"Matovič sa nezmení, kope všade vôkol a zanecháva na Slovensku spúšť ako také zle vychované, pomstychtivé malé dieťa," vyhlásil Šimečka.



Horšie podľa neho však je, že premiér Eduard Heger sa svojho ministra poriadne nezastal s argumentom, že sa nenechá vtiahnuť do predvolebných vyjadrení. Predseda PS sa pýta, či je to náznak možnej parlamentnej anarchie pred voľbami.



Káčer v relácii TV Markíza Na telo plus pripustil možné územné nároky Maďarska voči Slovensku v najbližších rokoch. Už v stredu (8. 2.) jeho slová Matovič a Gyimesi kritizovali, žiadali od neho ospravedlnenie. Káčer na to však nevidí dôvod. Vo štvrtok poslanci požiadali prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby Káčera "stiahla" z funkcie. Hlava štátu považuje výzvu za súčasť začínajúcej sa predvolebnej kampane. Káčerov výrok vníma ako nešťastnú formuláciu. Zároveň uviedla, že odobrať poverenie ministra môže v odvolanej vláde na návrh premiéra.