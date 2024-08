Šimečka: Koalícia by mala rešpektovať princípy parlamentnej demokracie

Bratislava 18. augusta (TASR) - Vládna koalícia by mala rešpektovať výsledky parlamentných volieb i princípy parlamentnej demokracie. Odkázal to podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o návrhu na jeho odvolanie. Svoje prípadné odvolanie označil Šimečka za popretie všetkých pravidiel fungovania parlamentnej demokracie. Uviedol to na nedeľnej tlačovej konferencii.



"Ak ma chcú odvolať, tak ma odvolajú. Keď chcú pomstu dokonať, je to na nich. Ale nielenže tým poprú všetky normálne pravidlá fungovania našej parlamentnej demokracie, ale všetkým voličom ukážu, o čom im v skutočnosti ide," skonštatoval Šimečka.



Progresívne Slovensko je podľa neho pripravené a odhodlané pokračovať naďalej v dôraznej opozičnej práci, rovnako tak na ďalšie protesty. V tejto súvislosti sa zároveň zastal tých, ktorí sa zúčastnili nedávnych protestov. Šimečka tiež avizuje právne kroky, ak premiér neprestane "s klamstvami o jeho majetkovom prepojení na Nadáciu Milana Šimečku."



Deklaruje, že sú pripravení na odvolávanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) i ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Pripomenul však, že spojiť jeho odvolávanie s odvolaním Šimkovičovej neumožňuje rokovací poriadok. Šimečka očakáva ďalšie útoky, tie ho však podľa vlastných slov nezastrašia.



Premiér v piatok (16. 8.) avizoval, že navrhne vládnej koalícii, aby iniciovala odvolávanie Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR. Vyčíta mu zvolávanie protivládnych protestov a burcovanie verejnosti. Kritizuje ho aj v súvislosti s čerpaním dotácií z Fondu na podporu umenia Nadáciou Milana Šimečku, na ktoré upozornila šéfka rezortu kultúry. Na čerpanie štátnych peňazí nadáciou upozornili aj lídri koaličnej SNS Andrej Danko a koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Odvolanie podporí aj SNS.