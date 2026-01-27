< sekcia Slovensko
Šimečka: Koalícia mení rokovací poriadok, lebo nechce počúvať kritiku
Líder PS zopakoval, že vedenie parlamentu na čele s predsedom NR SR Richardom Rašim (Hlas-SD) je slabé, nemá prirodzený rešpekt, a preto si ho vynucuje.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Jedinou pohnútkou, prečo koalícia mení rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR, je, že sa jej nechce počúvať kritiku a že sa koaličným poslancom nechce sedieť v rokovacej sále. V diskusii k novele zákona o rokovacom poriadku to povedal líder opozičného PS Michal Šimečka. Argument koalície o tom, že chce predísť zablokovaniu parlamentu, podľa neho neobstojí. Tvrdí, že parlament bol zablokovaný len raz, keď sa v koalícii hádali poslanci a NR SR nebola uznášaniaschopná pri hlasovaní.
„Podľa nás je táto novela zlou prioritou do nového roku a prvého parlamentu. Je to zlá novela, je to v zlom čase, so zlým zámerom,“ povedal Šimečka. Ľudia podľa neho očakávajú, že prvou témou, ktorú budú poslanci v novom roku riešiť, bude krízová a ekonomická situácia, naštartovanie ekonomiky, no namiesto toho koaliční poslanci riešia seba. „Jediná pohnútka je, že sa vám nechce počúvať kritiku, nechce sa vám tu sedieť, je vám to nepríjemné,“ odkázal koalícii.
Líder PS zopakoval, že vedenie parlamentu na čele s predsedom NR SR Richardom Rašim (Hlas-SD) je slabé, nemá prirodzený rešpekt, a preto si ho vynucuje. „Keď je silný parlament, je silná aj demokracia,“ povedal s tým, že pre slovenskú demokraciu je problémom slabý parlament. „Nie to, že tu ľudia nie sú pekne oblečení, že sa tu píska,“ dodal. Zopakoval tiež, že vláda na čele s Robertom Ficom (Smer-SD) si s parlamentom robí, čo chce, napríklad vtedy, keď vláda ignoruje ústavný zákon, keď ešte nepodala návrh o vyslovenie dôvery v súvislosti s dlhovou brzdou.
