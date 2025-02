Šimečka: Koalícia nevyriešila nič, jediným riešením sú predčasné voľby

Bratislava 19. februára (TASR) - Zmenou koaličnej zmluvy nevyriešila vládna koalícia nič, ani len väčšinu v parlamente. Jediným skutočným riešením pre Slovensko sú predčasné voľby. Tvrdí to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.



"Po mesiacoch hádok a chaosu Robert Fico zobral dve ministerstvá koaličným partnerom. Ale stále nie je jasné, ako chce zaručiť funkčný parlament so stabilnou väčšinou. Chaos pokračuje," konštatuje Šimečka.



Koalícia sa podľa neho bude naďalej zaoberať iba sama sebou namiesto toho, aby riešila problémy ľudí. Nemá ani väčšinu v Národnej rade SR, pričom "stále nikto nevidel tých sľubovaných 79 poslancov, ktorých mali predstaviť už v pondelok." Politický zlepenec rieši podľa Šimečku celé mesiace iba sám seba, svoju beztrestnosť či posty, a takto to pôjde ďalej, keďže ich nespája žiaden program.



Vládne strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa dohodli na zmene koaličnej zmluvy. Zmenili sa pomery rozdelenia členov vlády. Smeru-SD bude po novom patriť aj rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, aj ministerstvo cestovného ruchu a športu.



Koaliční predstavitelia tieto dni rokovali o riešení problémov v koalícii a obnovení stálej vládnej väčšiny v parlamente. Viackrát avizovali aj možné zmeny vo vládnom kabinete vzhľadom na zmeny pomerov v Národnej rade SR. Koalícia mala totiž na začiatku volebného obdobia 79 poslancov. Vlani však z klubu SNS vystúpili traja poslanci - Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas-SD v tomto roku prišiel o troch poslancov, Roman Malatinec sa pridal k odídencom zo SNS a Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa zo strany vylúčili.