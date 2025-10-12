< sekcia Slovensko
Šimečka: Ľudí na Zámockej ulici zavraždili, lebo boli v niečom iní
Výročie útoku by malo podľa neho pripomínať, ako blízko je od nenávistných slov k činom.
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha zavraždili pre nenávisť a preto, že boli v niečom iní. V deň tretieho výročia teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave voči LGBTI+ ľuďom to uviedol líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
„Pripomeňme si, prosím, Jurajovu a Matúšovu pamiatku a robme spoločne všetko preto, aby sa takáto tragédia už neopakovala. Všetci ľudia na Slovensku si zaslúžia žiť v bezpečí, bez ohľadu na svoju etnicitu, vieru, politické presvedčenie, identitu alebo lásku. A veľkú zodpovednosť za to máme práve my - politici. Našou úlohou je ľuďom zlepšovať život, nie šíriť nenávisť a robiť z nich terče,“ vyhlásil Šimečka.
Výročie útoku by malo podľa neho pripomínať, ako blízko je od nenávistných slov k činom. Ako dodal, výročie je v čase schválenia novely ústavy, ktorá podľa lídra PS ubližuje menšinám.
V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo 12. októbra 2022 večer pred podnikom, ktorý navštevovala LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja ľudia. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako terorizmus. Vyšetrovanie ukončili v januári 2024.
