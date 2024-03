Šimečka: Ľudia na Slovensku chcú prezidenta, ktorý bude slúžiť ľuďom

Bratislava 24. marca (TASR) - Ukazuje sa, že ľudia na Slovensku chcú prezidenta, ktorý bude slúžiť ľuďom. Uviedol to podpredseda parlamentu a líder opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka po zverejnení priebežných neoficiálnych výsledkov prvého kola prezidentských volieb. Zagratuloval Ivanovi Korčokovi, ktorý po zrátaní väčšiny okrskov vedie.



"Ukazuje sa, že naozaj veľa ľudí na Slovensku nechce, aby sa prezidentom stal niekto, kto bude slepo poslúchať Roberta Fica," podotkol. Pripomenul, že pred druhým kolom zostávajú dva týždne. Označil ich za dôležité a náročné. "Poďme na to, pozvime k týmto voľbám čo najviac ľudí a zvoľme si Ivana Korčoka za prezidenta SR," dodal.



Sčítané sú takmer všetky okrskové zápisnice. Vedie Ivan Korčok so ziskom 42,44 percenta hlasov, nasleduje Peter Pellegrini s 37,07 percenta.