Šimečka: Nadácia M. Šimečku nemá nič spoločné so mnou ani s opozíciou

Bratislava 16. augusta (TASR) - Nadácia Milana Šimečku nemá nič spoločné so slovenskou opozíciou ani predsedom Progresívneho Slovenska (PS). Uviedol to líder opozičného hnutia PS a podpredseda Národnej rady SR Michal Šimečka v reakcii na koaličnú SNS, ktorá kritizovala finančné napojenie rodiny Šimečkovcov prostredníctvom jej spoločností na Fond na podporu umenia (FPU). TASR o tom informoval Matúš Krčmárik z mediálneho oddelenia PS.



"Je to nezávislá nadácia, ktorá funguje na Slovensku viac ako 30 rokov. Za ten čas spravila možno už stovky skvelých projektov pre tisícky žiakov, učiteliek a zamestnancov samospráv na celom Slovensku," uviedol predseda PS. Ako doplnil, v Nadácii Milana Šimečku pracujú nezávislí ľudia, majú správnu radu a všetky jej výročné správy je možné nájsť na internete.



Podotkol, že Nadácia Milana Šimečku bola pomenovaná po jeho starom otcovi, filozofovi a disidentovi Milanovi Šimečkovi (1930 - 1990).



Koaličná SNS vyzvala Šimečku, aby zariadil, že nadácia nesúca meno po jeho starom otcovi "sa nedotkne peňazí z FPU". Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) upozornila na čerpanie dotácií z FPU Nadáciou Milana Šimečku. Poukázala pritom na to, že nadácia si nechala schváliť dotácie aj na rok 2025 a 2026.