Šimečka: Novela o stranách je snahou Fica zabetónovať sa pri moci

Bratislava 30. júna (TASR) - Návrh novely zákona o politických stranách je snahou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pretvoriť funkčnú liberálnu demokraciu na Slovensku na niečo, čo mu umožní „zabetónovať sa“ pri moci. V pondelok na tlačovej konferencii to uviedol predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka. Avizuje, že ak sa novela dostane do parlamentu, bude to s koalíciou ostrý boj. Sú takisto pripravení podať podnet na Ústavný súd SR a využijú všetky prostriedky, ktoré majú ako opozícia.



„Premiér vidí z prieskumov verejnej mienky, že jeho podpora klesá a táto vládna zostava už by novú vládu po voľbách nevytvorila. Nedarí sa mu, stráca voličov a podporu. Uvedomuje si, že jediný spôsob, ako ostať pri moci, je ohnúť pravidlá našej demokracie a zmeniť spôsob, ako na Slovensku funguje stranícka súťaž,“ skonštatoval Šimečka. Fico sa podľa neho pokúša pretvoriť slovenský systém na autoritársky. Pripomína slová predsedu vlády o tom, ako sa má Slovensko inšpirovať Čínou, Vietnamom či Uzbekistanom, pretože potrebuje vládu jednej strany.



Návrh novely zákona o politických stranách považuje šéf PS za veľké riziko. Legislatíva bude podľa neho komplikovať život malým stranám. „Progresívne Slovensko je strana, ktorá bude bojovať za slobodnú súťaž, za demokraciu, kde je každého hlas dôležitý. Prečo by mal byť menej dôležitý hlas voliča mimoparlamentnej strany alebo voliča, ktorý volí stranu s menej percentami? Prečo by ľudia na Slovensku nemali mať právo zakladať politické strany?“ pýta sa Šimečka.



Fico podľa neho vytvoril fiktívny problém, ak tvrdí, že na Slovensku je veľa politických strán. Problém by to bol vtedy, ak by sa nedali vytvoriť po voľbách väčšinové vlády, čo sa zatiaľ nestalo, poznamenal Šimečka. Za problém považuje to, že na Slovensku dlho vládla jedna strana, a to Smer-SD. „Preto vravím, že akékoľvek úvahy v tejto kríze, že je potrebné meniť volebný systém, treba odmietnuť. Je to zástupná téma,“ povedal.



Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorá má priniesť zmeny týkajúce sa financovania politických strán. Ide napríklad o zníženie príspevkov stranám zo štátneho rozpočtu v prípade zhoršenia ekonomickej situácie. Navrhuje tiež, aby príspevok dostávali už len tie strany, ktoré sa po voľbách dostanú do Národnej rady SR.