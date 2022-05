Šimečka: Občania EÚ si želajú silnejšiu a jednotnejšiu Úniu

Bratislava/Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) - Občania Európskej únie (EÚ), vrátane Slovákov, si želajú silnejšiu a jednotnejšiu Úniu. Vyplýva to z odporúčaní občanov v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), poukázal podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka.



"To vieme z prieskumov verejnej mienky a teraz to vieme aj z tejto konferencie. To je podľa mňa dobrá správa a hlavne je to niečo, čo by sme my ako politici mali zobrať na vedomie a nie sa hádať alebo odchádzať z tej konferencie, lebo sa nám nepáčia jej závery," uviedol Šimečka.



Občania zapojení do CoFoE navrhli podľa neho veľa riešení pre problémy, ktoré v súčasnosti trápia EÚ. Podľa Šimečku je po skončení CoFoE na pleciach europarlamentu, ale najmä na vládach členských krajín EÚ, aby odporúčania občanov a nimi vyjadrenú vôľu na konferencii pretavili do konkrétnych výsledkov.



"Ak sa to nepodarí, tak to bude veľké sklamanie a ja verím, že minimálne niekoľko z tých predložených návrhov, ktorých boli stovky, sa naozaj pretavia do reality," upozornil Šimečka.



Vie si predstaviť, že by priame konzultácie s občanmi mohli byť aj permanentnou súčasťou európskej politiky. "Lebo sa ukazuje, že je to veľmi dobré a inovatívne zlepšenie demokratického procesu," doplnil.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)