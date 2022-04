Šimečka označil víťazstvo Orbána za zlú správu pre Maďarsko, EÚ i SR

Bratislava 4. apríla (TASR) - Výsledok maďarských parlamentných volieb označil podpredseda europarlamentu Michal Šimečka za veľmi zlú správu pre Maďarsko, Európsku úniu a aj pre Slovensko. Voľby podľa jeho slov neboli slobodné. Dodal tiež, že maďarského premiéra Viktora Orbána treba izolovať aj regionálne.



"Voľby neboli slobodné. A nemám na mysli priamo falšovanie hlasov. Keď však zlikvidujete nezávislé médiá, znásilníte volebný systém a použijete korupciu aj všetky inštitúcie štátu vo svoj stranícky prospech, nedá sa hovoriť o férovom demokratickom súboji," uviedol na sociálnej sieti Šimečka, ktorý je zároveň podpredsedom mimoparlamentného Progresívneho Slovenska.



Šimečka označil Orbána za trójskeho koňa ruského prezidenta Vladimira Putina v EÚ. "Ešte aj vo víťaznom prejave si kopol do ukrajinského prezidenta Zelenského, do Bruselu, do Sorosa, do médií. Nedal nám žiaden dôvod veriť, že jeho hon proti ľudským právam a európskej spolupráci nebude pokračovať," skonštatoval s tým, že nič z toho sa nesmie diať za pomoci európskych financií.



Dodal, že V4 by mala pokračovať bez Orbána. "Samozrejme, že sa s jeho režimom treba ďalej rozprávať a dobré vzťahy so samotnými Maďarmi a Maďarkami musia byť pre Slovensko naďalej jednou z priorít. Pre akékoľvek ambície Slovenska v EÚ je však samotná spolupráca s týmto neliberálnym vodcom čistou záťažou. Už sa to vlastne aj deje - ostatné rokovanie ministrov obrany V4 muselo byť zrušené, pretože všetci traja partneri odmietli do Maďarska prísť. Ak chceme pre Slovensko v EÚ niečo dosiahnuť, cesta vedie cez Prahu, Viedeň, Berlín či Paríž, nie cez Budapešť, ktorú gniavi Orbánova iliberálna čižma," skonštatoval.



V nedeľu (3. 4.) sa v Maďarsku konali parlamentné voľby. Maďarský premiér Viktor Orbán zostane vo funkcii ďalšie štyri roky. Jeho vládny blok strán Fidesz-KDNP, ktorý je pri moci od roku 2010, dosiahol víťazstvo a podľa doterajších výsledkov smeruje k dvojtretinovej väčšine v parlamente.