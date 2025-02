Šimečka: Príhovor premiéra v USA ukazuje, ako opustil záujmy občanov

Bratislava 22. februára (TASR) - Príhovor premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) vo Washingtone ukazuje, ako veľmi opustil Slovensko a záujmy našich občanov. Ak by mal Fico dnes do niečoho vkladať úsilie, bola by to jednotná a silná Európa a Slovensko pevne ukotvené v nej. Uviedol to líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. TASR o tom informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia hnutia.



Šimečka v reakcii ďalej zdôraznil, že jedine Európa a dobré vzťahy s jej kľúčovými krajinami dnes dokážu Slovensku jednoznačne garantovať ekonomickú prosperitu a bezpečnosť.



"Opakujem, len silná Európa zabezpečí Slovensku prosperitu a bezpečnosť. Lenže premiér Fico dnes nerokuje a nebuduje dobré vzťahy s Poľskom, Českom, Veľkou Britániou, Francúzskom ani Nemeckom. Naopak, cestuje od Vladimira Putina k Donaldovi Trumpovi so zástavkami vo Vietname. A namiesto toho, aby bojoval za záujmy slovenských občanov alebo aspoň doma riešil neskutočnú drahotu a zlyhávajúce služby štátu, radšej rozpráva americkým konzervatívcom o dvoch pohlaviach v našej ústave," zhodnotil Šimečka.



Premiér vo svojom piatkovom (21. 2.) prejave na Konferencii konzervatívnej politickej akcie vo Washingtone vyhlásil, že Európa dnes potrebuje rozmanitosť názorov, pretože politika jediného správneho názoru ju ničí a tí, ktorí idú "proti prúdu", sú odsúvaní na okraj a trestaní. Fico je podľa vlastných slov prekvapený správaním Európskej únie a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorí "tri roky presadzovali vojnu na Ukrajine" a dnes sa snažia "natlačiť" do mierových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Tiež zdôraznil, že sa teší na spoluprácu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.