Reakcie opozície na prvé vyhlásenie premiéra po atentáte

SaS: Prejav premiéra je v priamom rozpore s volaním po upokojení spoločnosti



Na archívnej snímke poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR/AP

Holečková: Slovensko bude po prejave premiéra pravdepodobne ešte viac rozdelené

Bratislava 5. júna (TASR) - Prvé vystúpenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) po atentáte je podľa predsedu opozičného PS Michala Šimečku politickým sklamaním. Tvrdí, že sa na jeho politike nič nezmenilo a zdá sa, že Fico odmietol vykročiť k spoločenskému zmiereniu. Uviedol to v reakcii na premiérove stredajšie vyhlásenie na sociálnej sieti.povedal Šimečka.Podotkol, že premiér 14 minút obviňoval médiá, opozíciu, umelcov, EÚ aj zahraničných partnerov.skonštatoval.Šimečku teší, že sa premiérov zdravotný stav zlepšuje a praje mu čo najskorší návrat do práce.podotkol.Prvý prejav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) po atentáte je v priamom rozpore s volaním po upokojení spoločnosti na Slovensku. Uviedla to opozičná strana SaS v reakcii na stredajšie vyhlásenie predsedu vlády. Ohradila sa voči spájaniu atentátnika a jeho činu s ich politikou.poznamenal predseda strany Branislav Gröhling.Cez čiaru je podľa neho. Odmieta tiež Ficove tvrdenia o vražde novinára Jána Kuciaka či o zahraničných snahách určovať slovenskú politiku.dodal Gröhling.Slovensko sa mohlo po prejave premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vydať na cestu pokoja a zmieru, žiaľ, pravdepodobne bude po ňom ešte viac rozdelené. Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR a šéfka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková v reakcii na premiérove stredajšie vyhlásenie na sociálnej sieti.skonštatovala.