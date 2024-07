Šimečka rešpektuje ÚS, ale mrzí ho, že vláda dosiahla svoj zámer

Bratislava 3. júla (TASR) - Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ale mrzí ho, že vláda vďaka nemu dosiahla svoj zámer. Podľa neho docielila zníženie trestov a skrátenie premlčacích lehôt pre zlodejov, korupčníkov a iných kriminálnikov. Uviedol to v reakcii na stredajšie rozhodnutie ÚS. V tejto súvislosti podľa neho ide o zlyhanie vlády a ministerstva spravodlivosti a je rád, že sa deštruktívnym návrhom zabránilo.



"Presadili amnestie pre svojich ľudí, na hulváta a proti verejnému záujmu. To je zlá správa pre spravodlivosť aj bezpečnosť ľudí na Slovensku," doplnil Šimečka. Potvrdilo sa však podľa neho, že navrhnutá novela trestných kódexov bola z časti v rozpore s ústavou. "Ústavný súd to skonštatoval pri ustanoveniach, ako je spätné otváranie dohôd o vine a treste či použitie nezákonného dôkazu v prospech obvineného," podotkol.



Ako uviedol, potvrdilo sa tiež, že dôvody pre použitie skráteného legislatívneho konania musia byť dôkladne zvažované a nesmú sa používať svojvoľne. "Takto sa jednoducho nemajú prijímať zákony. V PS na to upozorňujeme od začiatku a ústavní sudcovia to dnes verejne potvrdili, hoci rozhodli konzervatívne a v tomto konkrétnom prípade nezastavili celú novelu," zdôraznil.



Ústavný súd SR v stredu rozhodol, že väčšina napadnutej novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR, niektoré časti však nie. Vyslovenie nesúladu s ústavou sa netýka zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry či zmien trestných sadzieb alebo hraníc škôd pri majetkovej trestnej činnosti.