Šimečka: Rozhodnutie vlády ČR je najhorší moment od vzniku SR

Bratislava 6. marca (TASR) - Rozhodnutie vlády ČR odložiť česko-slovenské medzivládne konzultácie považuje predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka za asi najhorší moment od vzniku samostatných republík. V tejto súvislosti hovorí o obrovskej hanbe a poškodení vzájomných vzťahov.



"Vladimírovi Mečiarovi trvalo päť rokov, kým zo Slovenska spravil čiernu dieru na mape Európy, Robert Fico ho dokázal dobehnúť za päť mesiacov," konštatuje Šimečka.



Pripomína však zároveň, že Slovensko nie je ani premiér Fico, ani šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (obaja Smer-SD), ktorý sa nedávno v Turecku stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejov Lavrovom. Podľa Šimečku považuje obrovská časť ľudí na Slovensku EÚ a NATO za ich prirodzený životný priestor a Českú republiku za najbližšieho partnera.



"Je to vláda s najslabšou väčšinou a ani zďaleka nereprezentuje názory väčšiny ľudí na Slovensku," zdôrazňuje Šimečka s tým, že v Prahe bude partnerom tlmočiť jasné proeurópske a demokratické hodnoty množstva ľudí na Slovensku.



O vážnom poškodzovaní štátnych záujmov v súvislosti s avizovaným prerušením rokovaní českej a slovenskej vlády hovorí aj KDH. "Aj vzhľadom na to, že premiér Fiala je jedným z kľúčových spojencov pri ochrane výlučných kompetencií členských štátov v EÚ," pripomína Miriam Lexmann s tým, že cenu za deštrukčný politický prístup Fica neplatíme len na Slovensku, ale i v zahraničí.



Líder SaS Richard Sulík na sociálnej sieti skonštatoval, že takto "ďaleko to nedotiahol ani Mečiar." Fico podľa neho izoluje Slovensko od všetkých, ktorí Slovensku posledné desaťročia toľko pomáhali.



Česko v reakcii na zahraničnú politiku SR odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie. Spoločné zasadnutie vlád, ktoré sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája v ČR, nebude. Premiér Robert Fico reagoval, že rozhodnutie českej vlády neovplyvní suverénnu slovenskú zahraničnú politiku.