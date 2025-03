Šimečka: S Migaľom sme sa zhodli, že Raši je zlý kandidát na šéfa NRSR

Bratislava 10. marca (TASR) - Šéf opozičného PS Michal Šimečka sa v pondelok stretol s nezaradeným poslancom Samuelom Migaľom, ktorého spolu s poslancom Radomírom Šalitrošom vylúčili z koaličného Hlasu-SD. Hovorili o situácii v parlamente a o voľbe predsedu Národnej rady (NR) SR. Podľa Šimečku sa zhodujú na tom, že minister investícií a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši nie je dobrým kandidátom na predsedu parlamentu.



Šimečka tvrdí, že vláda je úplne paralyzovaná. "Ťahá nás preč z Európy a podhadzuje Rusku. Ohrozuje tak nielen našu prosperitu, ale aj bezpečnosť a všetko, čo sme všetci vyše 35 rokov budovali. O každú šancu zastaviť ich treba zabojovať a rokovať. Teraz sa láme, kam budeme patriť. To som dnes povedal aj poslancovi Migaľovi, ktorý spolu so svojimi dvoma kolegami, Radomírom Šalitrošom a Jánom Ferenčákom, môžu pomôcť rozhodnúť," napísal líder PS na sociálnej sieti. Na stretnutí s Migaľom bol okrem Šimečku aj predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci.



Funkcia predsedu NR SR je neobsadená od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý nominoval svojho podpredsedu Richarda Rašiho. Predstavitelia koalície hovorili o tom, že by sa v najbližšej dobe mohla konať mimoriadna schôdza, na ktorej by sa volil šéf parlamentu a vyriešili by sa aj ďalšie personálne voľby. Opakovane tiež hovorili, že k voľbe môže prísť až po tom, čo bude dohoda koaličnej väčšiny poslancov na jednom nominantovi. K zvolaniu schôdze zatiaľ nedošlo.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend uviedol, že voľbu predsedu NR SR nateraz nepovažuje za rozhodujúcu. Zároveň upozornil, že pri tajnej voľbe sa môže stať všeličo. Nerozumie preto Rašimu, prečo chce podstúpiť dané riziko.